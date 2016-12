KNSB niet van plan om wereldbekerfinale in Rusland te boycotten

"Wij volgen het besluit van de internationale schaatsunie ISU en zullen daarom naar Chelyabinsk gaan", vertelt technisch directeur Arie Koops van de KNSB dinsdag aan NUsport.

"Net als bij andere wereldbekerwedstrijden en WK's staat het atleten en coaches vrij om hun eigen keuze maken, maar als KNSB zullen we er erheen gaan."

Jac Orie, de coach van onder anderen Sven Kramer en Kjeld Nuis bij Lotto-Jumbo, had de KNSB enkele weken geleden gevraagd om een uitspraak te doen over of het wel verantwoord is om in Rusland te gaan schaatsen.

Zorgen

Orie vertelde eerder op dinsdag in Wolvega dat hij zich grote zorgen maakt over het tweede deel van het rapport van onderzoeker Richard McLaren van het mondiale antidopingagentschap WADA.

Twee weken geleden werd bekend dat meer dan duizend Russische sporters hebben geprofiteerd van het manipuleren van positieve dopingtests door de Russische staat.

"Je weet gewoon niet meer wat je kan verwachten als je naar het McLaren-rapport kijkt", aldus Orie. "Ik weet niet of dit het topje van de ijsberg is. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven wat er daar allemaal gebeurd is."

"Ik maak me daar natuurlijk grote zorgen over, want als ze met de monsters van hun eigen sporters kunnen rommelen, dan kunnen ze dat ook met de monsters van andere sporters doen."

"Voor hetzelfde geld ga je naar Rusland en is alles goed geregeld op het gebied van de dopingcontroles, maar we weten het niet. Ervan uitgaande dat het McLaren-rapport klopt - en ik geloof dat - dan geeft het mij een zeer onbestendig gevoel om in Rusland te rijden."

Navraag

Koops heeft bij de Dopingautoriteit en de ISU navraag gedaan over de wijze waarop de dopingcontroles zullen worden uitgevoerd in Chelyabinsk en hij heeft de verzekering gekregen dat de Russen geen enkele bemoeienis met het antidopingproces zullen hebben.

"De ISU liet de controles bij Russische wedstrijden al uitvoeren door buitenlandse dopinginstanties, meestal door een Duitse partij, en dat zal nu ook bij de wereldbekerfinale in Chelyabinsk het geval zijn. Een buitenlandse partij zal de monsters gaan verzamelen en de controles zullen plaatsvinden in een laboratorium in Keulen."

"Het is goed dat we dit van tevoren gecheckt hebben en dat we na alle commotie geen enkel risico nemen. Maar de ISU heeft de garantie gegeven dat de controles goed zullen verlopen. Daarmee is deze vraag wat de KNSB betreft afdoende beantwoord. Tenzij er nog andere zaken aan het licht komen, maar ook dan zullen we de ISU volgen."

Dijkema

De Nederlandse ISU-voorzitter Jan Dijkema meldde anderhalve week geleden bij de wereldbeker in Heerenveen al dat zijn bond niet van plan is de wereldbekerfinale weg te halen uit Chelyabinsk, omdat dit evenement al enige tijd geleden is vastgelegd.

"Wat wij doen is geen nieuwe evenementen toewijzen aan Rusland", zei Dijkema. "Bestaande evenementen is een ander verhaal. Je moet juridisch een goede basis hebben om evenementen ergens weg te halen, want daar zitten enorme consequenties aan vast, ook financieel."

Dijkema benadrukte toen ook dat er "geen enkele betrokkenheid" van de Russen zou zijn bij de dopingcontroles in Chelyabinsk.

Bobslee

Orie wist dinsdag nog niet of hij met Lotto-Jumbo van start zal gaan in Chelyabinsk. "Daar moet ik samen met mijn team hard over nadenken. Ik heb geprobeerd deze discussie op voorhand te starten, zodat de kans op slechte beslissingen zo klein mogelijk is."

Kramer, die aan het begin van het huidige schaatsseizoen een voortrekkersrol nam toen er onenigheid was tussen de KNSB enerzijds en de schaatsers en de ploegen anderzijds, hield zich dinsdag op de vlakte over de wereldbekerfinale.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier nog niet heel goed over nagedacht heb. Ik heb op dit moment echt andere prioriteiten."

Ploeggenoot Nuis was wat meer uitgesproken. "Ik wil heel graag wedstrijden rijden, maar de gezondheid moet bovenaan staan en ik denk dat het een bepaald risico met zich meedraagt om in zo'n land een wedstrijd te organiseren."

De internationale bobsleebond IBSF besloot vorige week om het WK bobslee en skeleton wel weg te halen uit Rusland (Sochi) vanwege het McLaren-rapport. De wereldtitelstrijd zal nu half februari plaatsvinden in het Duitse Königssee.