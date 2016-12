Genomineerde Kramer niet aanwezig bij Sportgala

"Ik rijd morgen een 3 kilometer in Thialf, dat is een heel goed excuus", aldus Kramer dinsdag met een glimlach in Wolvega.

Voor veel sporters is het seizoen niet bezig of staan de trainingen op een wat lager pitje ten tijde van het Sportgala, maar voor de schaatsers staat er vlak na kerst met de NK afstanden een heel belangrijk toernooi op het programma.

"Voor een schaatser komt het Sportgala gewoon heel slecht uit", zegt Kramer. "Iedereen staat daar te hoesten, er is veel drank; dat is niet aan mij besteed."

De 30-jarige Fries is samen met olympisch kampioenen Dorian van Rijsselberghe (windsurfen), Ferry Weertman (openwaterzwemmen), wielrenner Tom Dumoulin en Formule 1-coureur Max Verstappen genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Verstappen heeft ook al aangekondigd dat hij niet in Amsterdam zal zijn, omdat hij op vakantie is.

Kramer verwacht niet dat hij een kans heeft om de prijs te winnen. "Ik win 'm echt niet woensdag. Logisch ook, in een jaar met de Olympische Spelen en met het jaar dat Verstappen heeft gehad."

Slapen

Kramer, die vaak werd genomineerd maar in 2007 voor de eerste en voorlopig enige keer werd verkozen tot Sportman van het Jaar, maakte twee jaar geleden al duidelijk dat hij niet heel veel waarde hecht aan het Sportgala.

"Zolang de stemming onder alle A-sporters in de zaal (mede)bepalend is, blijft het een populariteitsprijs", schreef hij destijds in zijn column in De Telegraaf. "Ik zal er geen seconde minder van slapen als we met deze verkiezing zouden stoppen."

Het Sportgala begint woensdagavond om 20.30 uur. Naast de Sportman van het Jaar worden ook de Sportvrouw, Paralympische Sporter, Sportploeg, Coach en Young Talent van het jaar geëerd in Amsterdam.