Interview: Lichamelijk beperkte Amber (27) beklimt Mont Ventoux met tandemfiets

Amber is in 2010 van de één op de andere dag vanaf haar middel verlamd geraakt en kan na jaren revalidatie veertig procent van haar beenspieren gebruiken voor korte wandelmomenten.

Ze maken gebruik van een speciale fiets die door stichting 'ALS op de weg' voor enkele weken in bruikleen is gegeven. Ralph, Frank en Jack rijden al enkele jaren mee bij de Colsensation. "De eerste keren 'gewoon' drie keer over de weg en vorig jaar op de mountainbike off road via verschillende routes. "Dat was best al een hele uitdaging want we zijn drie keer naar boven en beneden gegaan op onverharde paden", vertelt Ralph.

"Dit jaar wilden we een nieuwe uitdaging en besloten iemand met een beperking te willen helpen. In eerste instantie gingen onze gedachten uit naar iemand met een visuele handicap." Jack vult haar aan: "Het moest ook iemand zijn die 75 procent van zijn/haar eigen gewicht naar boven kan trappen."

Amber

"We bespraken onze plannen met het bestuur en al snel kwamen Frans en Mariëtte Dusseldorp met het voorstel om hun dochter Amber mee te vragen", vertelt Ralph. Amber vond dit natuurlijk erg leuk en is volop met de mannen aan het trainen op een speciale tandemfiets, de zogeheten Hase Pino fiets.

"Deze mogen we lenen van de stichting 'ALS op de weg', het is een hele speciale fiets en er zijn er maar enkele van in Nederland", legt Amber uit. De fiets is door haar vader nog aangepast met beugels voor haar naar binnen draaiende voet en een ander tandwiel. "Zelfs het kleinste verzet was nog te groot", vertelt Frans.

Amber vertelt dat ze altijd sportief was, tot haar verlamming speelde ze hockey. "In 2010 werd ik op een ochtend wakker met een moe gevoel in mijn benen en tintelingen in mijn voeten en het deed vreselijk pijn. Na even terug op bed te gaan liggen werd ik weer wakker en had ik geen gevoel en kracht meer in mijn onderlichaam." Er was natuurlijk grote paniek in huize Dusseldorp.

In het ziekenhuis kon men de oorzaak van deze plotselinge verlamming niet vinden. Er volgden vele onderzoeken, maar de oorzaak bleef onbekend.

"Ik kon me er niet bij neerleggen dat ik de rest van mijn leven in een rolstoel zou doorbrengen", verzucht Amber. Met groot doorzettingsvermogen begon ze aan een revalidatietraject waarbij ze uiteindelijk haar beenspieren zo wist te trainen dat ze veertig procent kracht terug heeft voor korte inspanningsmomenten. "Het kost me veel energie en als we een dagje weggaan, gebruik ik de rolstoel."

Trainen

Omdat ze de fiets maar enkele weken kan lenen is er weinig tijd om te oefenen, maar het team is al in Nijmegen geweest om hellingen van twaalf procent uit te proberen. Ralph, Frank en Jack trainen wekelijks op hun eigen fiets tot zo’n vijftien uur (400 kilometer) om zo krachtig mogelijk te worden. De jongere broer van Amber, Jelle, zal haar de laatste meters naar de top brengen.

Omdat de Mont Ventoux vanuit verschillende kanten beklommen kan worden starten ze bij Bedoin aan de zuidkant. De mannen zullen elkaar steeds afwisselen op de tandem. Daarnaast fietsen de drie secondanten regelmatig mee op hun mountainbike. De totale afstand is 21 kilometer bergop, met gemiddeld 7,5 procent stijging en maxima van 12 procent. Het team kijkt erg uit naar 15 september.

"Ieder jaar zijn er weer veel mooie en emotionele momenten op de berg. Maar ook de avond waarop het sponsorbedrag bekend wordt gemaakt is altijd zeer bijzonder."