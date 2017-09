Roosendaal, Halderberge, Rucphen Man (22) in Rucphen opgepakt voor handel in speed Een 22-jarige man uit Sprundel is dinsdagochtend opgepakt op verdenking van het handelen in harddrugs. De verdachte trok de aandacht van de agenten in de Gebrande Hoefstraat in Rucphen, omdat hij op een onlogische plek stond geparkeerd.