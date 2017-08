Zijpanelen van Beneluxflat worden allemaal vervangen

Daaruit bleek dat er bij twee andere flats ook gevaar dreigt. "We willen echter geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten om alle zijpanelen weg te halen", geeft Marc van der Steen, manager wonen bij AlleeWonen aan.

De bewoners van de Beneluxflat mogen minimaal een paar maanden hun balkon niet op. Dat geldt ook voor de bewoners van een appartementen met terras zonder zijpaneel. Ook de constructies van hout en strobalen om vallende materialen op te vangen, blijven voorlopig staan.

Het gaat om voorzorgsmaatregelen, omdat AlleeWonen alle balkons in kaart gaat brengen. "We voeren diepgaand onderzoek uit. Eerst kijken we naar de staande delen. Daaronder vallen niet alleen zijpanelen, maar ook de privacyschermen. Daarna volgen de liggende delen van de buitenruimtes", vertelt Van der Steen.

Onderzoek

Recent bracht AlleeWonen de veiligheid van de balkons van acht woningcomplexen in Roosendaal in kaart. Daaronder viel ook de Beneluxflat. Dit onderzoek werd gedaan, nadat in 2011 vijf galerijen van van een flatgebouw in Leeuwarden afbraken door betonrot. Het Rijk riep eigenaren van soortgelijke complexen toen op om ook te kijken naar de veiligheid van betonnen galerij- of balkonvloeren. De balkons van de Beneluxflat werden bij dit onderzoek goedgekeurd.

"Hierbij werden alleen liggende delen in kaart gebracht, maar niet de zijpanelen. We hadden dit niet kunnen voorzien, omdat je dan echt onderdelen moet gaan verwijderen. De betonrot zit echt van binnen”, benadrukt Van der Steen. "Dit incident was voor ons ook geheel onverwachts en niet te voorzien." Hoewel de balkonvloeren in het vorige onderzoek veilig leken, volgt er nu nog diepgaander onderzoek om daar helemaal zeker van te zijn.

Bewapening

De problemen met bewapening aan de buitenkant van de balkons komen vaker voor bij complexen die gebouwd zijn in de periode tussen 1950 en 1975. Dat komt door het gebruik van een constructie die toen gebruikelijk was. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van betonrot. Bij het onderzoek dat AlleeWonen liet uitvoeren, bleek dat deze problemen ook speelden bij balkons van 28 eengezinswoningen aan de Pater Damiaanstraat. Hierbij gaat het om huizen waarvan de balkons grenzen aan de slaapkamer.

De woningcorporatie voorzag die balkons van tijdelijke ondersteuning in de vorm van ijzeren pilaren. Komende weken komt er een definitieve oplossing, zodat de stalen palen kunnen worden weggehaald. "Dan is het euvel verlopen. Het is toevallig dat dit tegelijkertijd loopt met de problemen aan de Beneluxflat."

Van der Steen benadrukt dat er nooit direct gevaar dreigde aan de Pater Damiaanstraat: "Er gold alleen een verhoogd risico. De meeste bewoners gebruiken de balkons ook niet, omdat zij de beschikking hebben over een tuin."

Bewoners van andere appartementengebouwen of eengezinswoningen van AlleeWonen met een balkon hoeven zich geen zorgen te maken. Zij kunnen volgens Van der Steen veilig van hun buitenterras gebruik maken: "Wat er gebeurt is bij de Beneluxflat is echt uitzonderlijk." Wel bekijkt de corporatie of er op langere termijn ook extra onderzoek nodig is naar andere woningcomplexen.