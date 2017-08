'Rechtbank start psychologisch onderzoek naar moordverdachte Sint Willebrord'

Dat meldt BN de Stem. Dinsdag was de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Breda.

Een van de redenen voor het psychologisch onderzoek is een briefje dat De R. had geschreven aan zijn partner. Hierin zou staan dat hij veel van haar hield, maar dat er iets in hem was geknapt.

De 45-jarige partner van De R. werd in mei dood aangetroffen in haar woning aan de Fazantendonk in Sint Willebrord. Na de melding vonden agenten sporen die erop wezen dat er een misdrijf was gepleegd. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt.

Rechtzaak

De rechtzaak wordt in principe in december inhoudelijk behandeld. De verdachte staat dan terecht voor moord en doodslag.

In december is het psychologisch onderzoek waarschijnlijk ook afgerond. Het technisch onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer is inmiddels zo goed als afgerond.