Interview: Ron Luijkx speelt afscheidswedstrijd bij RSV

Toch neemt hij geen definitief afscheid, want hij blijft leider van zijn team. "Ik was zowel speler als leider van Heren 3", vertelt Luijkx aan de picknicktafel bij zijn club. "Dat is echt een leuke groep en we zijn er altijd voor elkaar."

"We kunnen gewoon open en eerlijk tegen elkaar zijn. Daarom is het wel lastig om te stoppen, maar ik wil de eer een beetje aan mezelf houden."

We spelen al heel vaak tegen jongens die mijn zoon hadden kunnen zijn en redden het nog door onze ervaring. Maar het moet niet ten koste gaan van de rest van het team en ik ben te fanatiek om alleen maar voor de gezelligheid te spelen."

Brug

Naast zijn rol als speler en leider is Luijkx ook lid van de adviesraad van de club. “Je vormt dan de brug tussen de spelers, de trainers en het bestuur. Het is binnen een club belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende mensen."

"Van dit hechte team ben ik de eerste die ermee stopt. Mijn medespelers hebben een speciaal afscheid voor me geregeld en overal in het dorp hangen affiches. Zelfs op mijn werk in Bergen op Zoom kom ik ze tegen."

Feestje

"Ik weet dat er op vrijdag 1 september om 19.30 uur een wedstrijd gespeeld wordt tegen oud-spelers en oud-trainers. Dan zie ik al die andere mannen waar ik lang mee gevoetbald heb ook weer een keer."

"Die avond wordt er schijnbaar ook nog een feestje gebouwd. Eén van de mannen had al tegen mijn kinderen gezegd: 'Papa is niet voor vijf uur ’s nachts thuis'. Het is wel een gek idee en het zal best wel even emotioneel worden, maar ik laat het maar gewoon op me af komen."