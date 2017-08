Roosendaalse kermis verhuist deels naar Oostelijke Havendijk

"We hebben voor deze locatie gekozen, omdat de Wipwei en de Turfberg zijn afgevallen. Daar worden woningen gebouwd", vertelt kermismeester Corné Kriesels.

De kermis begint op vrijdag 1 september en duurt een week. Dit jaar zijn er ruim tachtig attracties. Ook het EKP-terrein wordt dit jaar ingeruimd voor de kermis. Op deze hoek tegenover het Kadeplein staan onder meer de autoscooters, de Air Race Bungee en de Booster Maxxx.

De gemeente verbindt de Oostelijke Havendijk met het Kadeplein via een speciale brug. Die ligt er sinds de Draai van de Kaai en die wordt na de kermis weer weggehaald. De totale looproute bedraagt ongeveer 1,2 kilometer.

Attracties

Op de Markt en de Bloemenmarkt staat een mix van gokspelletjes en kleinere attracties zoals de Tobogan glijbaan, draaimolen Babysport en de Family achtbaan. Ook grotere attracties zoals grijparm Projekt 1, de Turbo Polyp en de Tsunami komen op deze locatie.

Het Tongerloplein wordt weer ingericht als nostalgische kermis, vooral bedoeld voor de jongere bezoekers. Men vindt hier attracties zoals die vroeger voorkwamen, zoals rupsbaan Le Papillon, de draaimolen, de Peter Pan Railway, de bootjesmolen en de zwanenzweefmolen.

"Dit onderdeel van de kermis is nog steeds populair. Daarom houden we volgend jaar met Pasen (30 maart tot 4 april 2018) een grote nostalgische kermis op de Markt, de Bloemenmarkt en op het Tongerloplein. Dat gebeurt in het feestjaar dat Roosendaal 750 jaar bestaat", vertelt Kriesels alvast.

Minder

De kermis telt dit jaar in ruim tachtig attracties. Dat is wel minder dan in de voorgaande jaren, maar daar is volgens Kriesels niets op aan te merken: "We kennen weer een grote diversiteit aan attracties. Voor iedereen is er wel wat wils. Het belooft weer een heel mooi evenement te worden."

Van één deelnemer aan de kermis is het nog niet zeker of die komt. Het gaat om de Disco Jumper XXL op de Oostelijke Havendijk. "Dit is een nieuwe attractie die momenteel nog wordt gebouwd in Italië." Het is een soort molen die hoog in de lucht gaat. De bakjes zwaaien daarbij hoog op en neer.

Momenteel wordt de Disco Jumper XXL in elkaar gezet. Daarbij wordt het spannend of hij op tijd in Roosendaal kan staan. Kriesels houdt dat tijdig in de gaten, zodat indien mogelijk een tijdige vervanger kan worden gezocht. Daarnaast let de gemeente ook op de veiligheid. De kermismeester kan daar niet veel over prijsgeven, maar geeft aan dat dit aspect de voortdurende aandacht heeft.