Dit was het nieuws van afgelopen week in Roosendaal

Henneptoppen in auto Roosendaal gevonden

De politie heeft donderdagmiddag twee mannen aangehouden, omdat ze drugs in hun auto hadden liggen. Dat gebeurde op de Rijksweg-Noord in Zegge.

In het voertuig zaten een 32-jarige man uit Roosendaal en een 17-jarige jongen uit Malden. De tiener kon zich niet legitimeren. De dienders besloten in de auto te kijken of zij een identiteitsbewijs konden vinden.

Blauwalg aangetroffen in water Emile van Loonpark

Waterschap Brabantse Delta heeft blauwalg aangetroffen in het water in het Emile van Loonpark in Roosendaal. Bezoekers wordt aangeraden om uit de buurt te blijven.

Wie het water inslikt, kan maag- en darmklachten krijgen. Wie toch water binnenkrijgt, wordt aangeraden de mond te spoelen. Blauwalg is ook voor dieren gevaarlijk.

Aantal WW-uitkeringen in Brabant flink gedaald

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt in Noord-Brabant flink. In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal uitkeringen 17 procent lager.

Dat komt volgens uitkeringsorganisatie UWV omdat de economie groeit. Daardoor groeit het aantal vacatures onder meer in de horeca. Mensen eten vaker buiten de deur, omdat ze meer te besteden hebben.

Inspectie tikt ROC West-Brabant op de vingers

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit van de lessen op het ROC West-Brabant. De school heeft volgens de inspectie geen goed overzicht van de kwaliteit van haar opleidingen.

Bovendien is het ROC niet in staat problemen goed op te lossen, oordeelt de Inspectie. "Het blijft veelal bij plannen, intenties en maatregelen", luidt een van de conclusies.

Pand in Oudenbosch gesloten na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft besloten om per direct een pand in Oudenbosch te sluiten. In het pand is op 23 juli 2017 door de politie Zeeland - West-Brabant een hennepkwekerij aangetroffen.

Met de sluiting wordt beoogd herhaling te voorkomen en gestreefd naar het herstel van het het woon- en leefklimaat in de directe omgeving.