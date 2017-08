Perronkappen station Roosendaal krijgen oorspronkelijke kleur terug

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Pand in Oudenbosch gesloten na vondst hennepkwekerij Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft besloten om per direct een pand in Oudenbosch te sluiten. In het pand is op 23 juli 2017 door de politie Zeeland - West-Brabant een hennepkwekerij aangetroffen.