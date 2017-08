Politie doet onderzoek in loods Nispen na verdwijning Jelle Leemans

Het onderzoek is gestart na een tip dat er mogelijk sporen, die te maken hebben met de verdwijning van de 27-jarige man, in de loods gevonden kunnen worden. Dit meldt de politie aan NU.nl.

"Het is een loods waarin bouwmateriaal opgeslagen ligt. We denken niet dat de huidige eigenaar iets te maken heeft met de zaak", aldus de woordvoerder. "Het was een gerichte tip die we erg serieus nemen. Maar of het iets op gaat leveren, weten we nog niet."

Ter plaatse is de technische recherche, de dienst bijzondere zoekingen en de landelijke eenheid. De woordvoerder vermoedt dat het onderzoek zeker nog enkele uren in beslag zal nemen.

Drugsdeal

Leemans had op de dag van zijn verdwijning waarschijnlijk een afspraak over een drugsdeal. De politie gaf eerder te kennen dat ze vrezen dat de Belg niet meer leeft. Een lichaam is nooit gevonden.

In 2014 werden twee verdachten uit Roosendaal en Rijsbergen aangehouden, maar wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten gesteld.