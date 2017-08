Bewoners Bokberg verdelen Postcode Straatprijs

Eén winnaar mocht 50.000 euro in ontvangst nemen en de rest kreeg van presentator Gaston Starreveld een cheque van 25.000 euro overhandigd.

Toos is de gelukkige en mag deze auto, naast een bedrag van 25.000 euro, in ontvangst nemen. Toos: "Dit komt enorm goed van pas. Ik heb veel operaties ondergaan dus ik zou graag een goede boxspring willen kopen, zodat ik goed kan liggen." Janus en Diny winnen 25.000 euro. Zij zijn zestig jaar getrouwd en willen van dit bedrag een mooi feest geven. Leroy (26) wint ook 25.000 euro en is blij verrast: "Dit komt mooi van pas voor het nieuwe huis waarnaar mijn vriendin en ik op zoek zijn!"

In januari van dit jaar viel de PostcodeStraatprijs ook al in Roosendaal. Toen wonnen twee bewoners van de Gerard ter Borschstraat ieder 25.000 euro. De uitzending van de uitreiking in de Bokberg in Roosendaal is op vrijdag 18 augustus te zien bij ‘Eén tegen 100′ op NPO 1. Het programma start om 21.40 uur.