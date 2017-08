Lobby voor grote vrachtwagenparkeerplaats langs de A4

"Een grote vrachtwagenparkeerplaats moet daaraan tegemoet komen. Op deze manier worden er twee vliegen in één klap geslagen", meent zijn woordvoerder Peter van der Graaf.

De komende tijd wil hij samen met andere gemeente gaan lobbyen om zo’n voorziening langs snelweg A4 mogelijk te maken. Hij geeft aan dat transportbedrijven in de regio daarvoor ook een verantwoordelijkheid hebben. Op dit moment zijn er nog geen locaties bekend waar zo’n grote parkeerplaats kan komen.

Logistieke hotspot

Een grote parking voor vrachtwagenchauffeur is volgens Van der Graaf noodzakelijk: "West-Brabant is de nummer één logistieke hotspot. Dat betekent veel logistieke bedrijven en dus ook veel vrachtwagens. Chauffeurs zoeken in de regio plaatsen om te bivakkeren. Dat levert overlast op. Als toonaangevende logistieke hotspot moet je samen met andere overheden en partners, met bedrijven en chauffeurs zoeken naar mogelijkheden en oplossingen."

Handhavers van de gemeente Bergen op Zoom controleren geregeld of voornamelijk Oost-Europese chauffeurs niet overnachten op bedrijventerrein Theodorushaven/Noordland/De Poort (TNP). In het verleden gebeurde dat wel. Dat zorgde voor overlast met betrekking tot wildplassen en het achterlaten van afval.

Op dit moment parkeren de truckers overal op parkeerplaatsen langs de snelweg, op bedrijventerreinen, maar ook onder viaducten en op provinciale parkeerplaatsen.

Geen hinder

Wethouder Cees Lok van de gemeente Roosendaal is enthousiast over het idee van zijn collega Ad Coppens. Hij wil snel met hem in gesprek gaan over de plannen.

In Roosendaal lijkt de overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs mee te vallen. Bij de gemeente is geen hinder gemeld. Wel is bekend dat truckers soms langs de openbare weg staan geparkeerd op industrieterrein Borchwerf I.

De gemeente Roosendaal heeft zelf sinds een paar jaar een speciale vrachtwagenparkeerplaats op Borchwerf waar bestuurders tegen betaling terecht kunnen. Die is in het weekend nagenoeg volledig bezet. Doordeweeks blijven veel plaatsen overdag leeg en in de avond is de parking halfvol.

In totaal kunnen ongeveer 120 chauffeurs terecht. Het is niet bekend of er ook veel Oost-Europese truckers parkeren. De informatie is voor hen wel toegankelijk op internet. Als zij de website over de parking openen, worden zij bediend in de taal van het land waar zij kijken.