Drie mannen in Roosendaal opgepakt voor straatroof

Het drietal is afkomstig uit Roosendaal. De politie hield ze aan op de Parklaan in een auto die tegen een boom was aangereden. De straatroof zou kort daarvoor hebben plaatsgevonden.

Een 20-jarige man uit Polen die ook in de auto zat getuigde tegen de politie dat hij van zijn geld werd beroofd toen hij wiet wilde kopen. Een van de verdachten griste het geld uit zijn portemonnee en sprong in een rijdende auto.

Het slachtoffer sprong daarop via het openstaande raam aan de bijrijderskant de auto in. De bestuurder probeerde hem vervolgens terug te duwen en deelde daarbij een paar flinke klappen uit in zijn gezicht.

Door alle bewegingen raakte het voertuig in onbalans en kwam het tot stilstand tegen een boom. De gelddief stapte snel uit en nam de benen. Het slachtoffer probeerde hem nog in te halen, maar slaagde daar niet in. Van de gelddief ontbreekt nog ieder spoor.