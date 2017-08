Doorgeladen pistool en hennep gevonden in auto Roosendaal

Rond 01.00 uur zagen agenten op de Churchillpoort een auto rijden, die ze wilden controleren. De automobilist ging er vandoor. Even later werd het voertuig onbeheerd in een doodlopende straat aangetroffen. Terwijl de agenten poolshoogte namen, meldde zich de eigenaar van de auto. De 34-jarige man uit Roosendaal werd aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht, waar hij werd ingesloten.

Hennepdrogerij

De man wordt maandag verhoord. Rond 01.45 uur werd in de woning van de man een nader onderzoek ingesteld. Agenten troffen hier een hennepdrogerij aan, welke zojuist was geruimd. De 36-jarige bewoonsters werd verhoord. De politie stelt een nader onderzoek in naar de in beslag genomen spullen. Ook zal het duo worden verhoord.