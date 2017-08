Roosendaal, Halderberge, Rucphen Stratenmakersbedrijf mogelijk spil in witwasschandaal De politie heeft vrijdag op negen adressen in West- en Midden-Brabant huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar een groot witwasschandaal. Er werd onder meer een inval gedaan in een woning aan de Kromwaarde in Sprundel.