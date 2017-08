Kunstexpositie Heerlijke Kunst strijkt neer in polder Hoeven

Het decor waar zich deze negende editie afspeelt, is een prachtige locatie op het terrein van een historische boerderij met oude schuur in het buitengebied van de St. Maartenspolder in Hoeven.

Heel de maand september zijn op zaterdag- en zondagmiddag kunstwerken van dertien deelnemende kunstenaars uit de regio te bewonderen. De toegang is gratis. Alleen al de rit langs het water bij afslag Stampersgat en andere idyllische plekjes maken het een feestje om naar de boerderij van Nell Scheepers te rijden. Op de Langeweg verrijst de prachtige oude hoeve met verborgen schatten.

Heerlijk historisch

Ooit startte Het BKC bij Trudie Vrolijk in haar eigen tuin en omliggende weilanden en bos, een kunstwandeling naar een andere kunstenaar in dezelfde straat. "Er waren kunstwerken te bewonderen maar er was ook aan de inwendige mens gedacht; vandaar Heerlijke Kunst", vertelt de goedlachse Trudie die haar naam Vrolijk eer aan doet.

Voorgaande jaren lagen de locaties voor de tentoonstelling rond Bergen op Zoom en Roosendaal, ditmaal waait de wind naar een andere richting. De gemeente Halderberge zet onder de vlag van Hartelijk Halderberge de recreatie in de gemeente op de kaart. "Heerlijke Kunst sluit perfect aan bij de kunstmaand in Halderberge, en de open monumentendag", aldus Trudie.

Er zijn kunstwerken van Addy van Kempen, Christine Veraart, Lia Reijnders, Irene Weug, Frank Beek, Manu Dudink, Han Aertsen, Jan Musters, Pierette Schoon, Hella Sluyters, Jodrike de Koning, Trudie Vrolijk en Riet Buuron te bezichtigen. Op vrijdag 1 september is de feestelijke opening met een dans onder leiding van Emmely Tunders, geïnspireerd door Pina Bausch.

De dans beeldt de vier seizoenen uit. Verder staat er ieder weekend iets speciaals op het programma zoals workshops, voordrachten van dichters René Spruijt, Leo Lotterman en dook. Of concerten met band Sophia Karma, een optreden van Roeland Vrolijk en Inge Laurijssens op piano en viool of zangensemble Muziek Aan de Zoom.

Tentoonstelling

"De kunstenaars maken gebruik van het hele terrein en de oude schuur", vertelt Nell Scheepers. "De schuur heeft mooie houten deuren waar werken komen te hangen van Lia Reijnders en binnen in de schuur zullen Trudie en Jodrike koeienvlekken tekenen op de houten panelen."

Riet maakt een installatie die uitbeeldt hoe het vroeger was en er zal een kunstwerk zijn met een Poffer. "Hiervoor hebben we het mutsenmuseum in Boxtel bezocht", vertelt Trudie. En meer verklappen de dames niet, behalve nog dat er ook een gezamenlijk object wordt gemaakt door Trudie, Frank en Lia.

Nell is terecht trots op haar stulpje onder de rieten kap. De vierkante hoeve is bijna 180 jaar oud. De nabijgelegen schuur bestaat uit een houten balkenplafond waar zelfs kerkuilen huizen. Tijdens een rondgang over het erf laat Nell een oude plantenkas zien en een boomgaard met appels en peren. Achterin op het land is een bult. "Als we dichterbij komen zie je dat er een poel voor ligt. Dit is een drinkpoel voor het vee maar deze is niet in gebruik al lopen hier straks weer schapen."

De uitgegraven grond vormt een bult, bedekt met gras. "Daar komt het gezamenlijke object", wijst Trudie. Het is er al prachtig, en het zal nog mooier zijn in september als alle kunst hier een maandje komt kamperen en bezoekers worden toegezongen of betoverd met fluwelen woorden uit de mond van de meesterlijke dichters.