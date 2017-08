Laatste etappe BinckBank Tour start in Essen

De ronde trekt na de start in Essen richting het zuiden van België en gaat dan door Antwerpen, Sint-Niklaas, Zele en Wetteren. Een deel van de route is gelijk aan de Ronde van Vlaanderen.

In Essen trekt het peloton door de Kapelstraat, de Spijker, de Antwerpsesteenweg, de Sint-Jansstraat, de Kalmthoutsesteenweg, de Huijbergsebaan, de Nolsebaan, de Velodreef, de Moerkantsebaan en de Stationsstraat. Via de Nieuwstraat koersen ze uiteindelijk in de richting van Geraardsbergen. De BinckBank Tour is een meerdaagse rittenkoers.

Maandag startte de profkoers in Breda. Renners die zondag in actie komen, zijn onder meer Tom Dumoulin, Greg van Avermaet, Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Peter Sagan. De start van de zevende etappe van de BinckBank Tour is om 11.40 uur is aan de Kapelstraat. De finish is om 16.15 uur in Geraardsbergen.