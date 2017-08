Raad van State wil meer info over chalets in Rucphense Bossen

Het gaat dan met name om informatie over stacaravans en chalets die voor 9 maart 1972 zijn gebouwd. Een aantal woningen is door de gemeente gelegaliseerd en enkele huisjes vallen onder een uitsterfconstructie. Dat bekent dat de bouwwerken niet meer mogen worden vervangen.

De Raad van State wil meer informatie, voordat beslist wordt of de vakantiewoningen mogen blijven staan. Op dit moment kan daar nog geen uitspraak over worden gedaan. Drie jaar geleden zette de Raad nog een streep door de recreatievergunning van 36 huisjes, omdat het grootste gedeelte van deze recreatiewoningen in de ecologische hoofdstructuur lag.

De gemeente verleende een aantal eigenaren uiteindelijk alsnog een vergunning, maar enkelen vielen daarbuiten vanwege het ontbreken van een bouwvergunning.

Uitdiepen

Volgens wethouder René Lazeroms heeft de gemeente haar best gedaan om de Raad van State van zoveel mogelijk informatie te voorzien. Toch laat hij zich door deze tussenuitspraak niet uit het veld slaan: “We gaan aan de slag met het verder uitdiepen van de gegevens. De datum van 9 maart 1972 is in ieder geval cruciaal. De Raad van State wil weten of bouwwerken voor die tijd zijn veranderd of vernieuwd. Dat betekent dat we onze archieven moeten induiken om te kijken of die stukken nog beschikbaar zijn."

"Ook moeten we eerst weten om welke objecten het allemaal gaat.” In totaal heeft de gemeente een half jaar de tijd om alles compleet te maken.

Ecologische hoofdstructuur

Een aantal families strijdt voor permanente legalisatie van de vakantiewoningen. Zij staan lijnrecht tegenover de Brabantse Milieufederatie (BMF). Deze organisatie wil helemaal geen uitsterfbeleid, maar is van mening dat er geen vakantiewoningen in de ecologische hoofdstructuur horen. Wethouder Lazeroms verwacht dat de Raad van State in de eerste helft van 2018 met een slotuitspraak komt.

“Dan heeft iedereen complete duidelijkheid, want op dit moment weten we niet waar we aan toe zijn.” Dat vindt hij vooral belangrijk van de eigenaren van de chalets en stacaravans in de bossen.