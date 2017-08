Programma: Nieuwe orkesten bij Roosendaals Big Band Festival

De organisatie van het evenement is in handen van de Valley Sound Big Band en Sieben Recreatie. Het festival begint rond 14.30 uur en wordt gehouden bij Sieben Recreatie aan de De Stok 4 in Roosendaal. Het evenement eindigt rond 18.00 uur.

De Vlissingse Swinging Affair Big Band brengt een repertoire dat varieert van Count Basie tot Frank Zappa. Eerder stonden deze Zeeuwse muzikanten op Film By The Sea, Lentebal, Zeelandjazz en Festival Wonderstroom.

Complete sound

Uit de regio Nijmegen komt de Bull Town Band. Deze bigband met een complete sound bestaat uit negentien enthousiaste muzikanten. De blazerssecties worden ondersteund door een swingende ritmesectie, met tussendoor creatieve solisten en zangeres Ingrid Heijl. Het geheel staat onder leiding van de internationaal bekende trompettist Rob van den Hoven. Naast jazzy nummers brengen deze muzikanten ook pittige latinnummers en pop ten gehore.

HIP is een nieuwe Roosendaalse formatie die iedereen een keer gehoord moet hebben. Deze negen superjonge muzikanten streven naar een hoog muzikaal niveau, maar hebben bovenal veel plezier in het gezamenlijk musiceren.

Enkele bandleden zitten momenteel op het Conservatorium, en andere zijn zeker van plan dit voorbeeld te gaan volgen. Hun stijl is nogal lastig te omschrijven, omdat ze gewoon van alles spelen: van rock tot pop en van jazz tot funk. Nummers van de New Cool Collective, Snarky Puppy en Tyfoon zijn dan ook zeker op deze middag van hen te verwachten.

Presentatie

Het vierde orkest dat van zich gaat laten horen op deze derde editie van het Roosendaals Big Band Festival is het organiserende Valley Sound Big Band uit Roosendaal. Ook het afgelopen jaar heeft dit orkest zich (vooral) in de regio weer volop gepresenteerd. Zo waren deze muzikanten onder andere te bewonderen op Jazz Bergen op Zoom, bij de uitreiking van de Roosendaalse Business Awards en tijdens Koningsdag op de Markt. Het evenement is gratis toegankelijk.