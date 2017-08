KinderVakantieWeek Rucphen viert vijftigjarig jubileum

Elk jaar kan het KVW rekenen op ongeveer tweehonderd inschrijvingen. Daarnaast is er een wachtlijst voor mensen die leiding willen worden. Daarmee is het kindervakantiewerk ook in het vijftigste jubileumjaar ongekend populair.

Het KVW wordt standaard in de vijfde week van de zomervakantie gehouden. De meeste ouders houden er in hun reisplanning rekening mee, want veruit de meeste kinderen slaan niet graag een jaar over.

"We houden ook de kosten bewust laag, zodat iedereen mee kan doen. Vorig jaar hebben we de bijdrage lichtjes verhoogd om geld in te zamelen voor de inrichting van het nieuwe dorpshuis Agora. Een hele week meedoen kost nu vijftien euro en één dag vier euro. Dat is nog steeds een lage drempel", vertelt Rian van Dorst. Samen met Eric Adriaensen en Doortje Verkade maakt zij deel uit van de werkgroep die zorg draagt voor de organisatie.

Verhuizing

Dit jaar vindt het KinderVakantieWerk voor het laatst plaats in Jeugdhuis de Louwen. Volgend jaar verhuist de organisatie naar het nieuwe dorpshuis Agora. "We krijgen er iets heel moois voor terug, maar we gaan de Louwen wel missen. Hier hebben jarenlang alle jeugdactiviteiten plaatsgevonden. We kunnen de weg hier blindelings vinden", geeft Eric Adriaensen aan.

"Er zijn hier zelfs wat huwelijken begonnen in de Louwen", lacht Doortje Verkade. Het jeugdhuis is inmiddels te groot geworden. Verschillende verenigingen en organisaties al zijn al naar een andere plek verhuisd. Ook is het buurtcentrum aardig versleten, maar juist dat laatste heeft zijn charme. Aan het plafond hangen tal van attributen van de afgelopen decennia die herinneren aan vervlogen tijden, waaronder spelletjes, trofeeën en tekeningen van het KinderVakantieWerk.

Het KVW verloopt al jaren via een vast recept met onder meer een bosdag, een speldag, een speurtocht en een dag vol vermaak bij outdoorcentrum Steketee waar de kinderen paintballen en schieten met pijl en boog. "Iedereen is de hele dag in beweging", benadrukt Rian. De organisatie plakt elk jaar een ander thema op de week. Dit jaar staat alles in het teken van de verhuizing vanuit de Louwen naar Agora.

"Op zolder hebben een spel gevonden dat tot leven is gekomen. We moeten het vijf dagen spelen, voordat we rustig naar het nieuwe buurthuis kunnen verhuizen", licht Eric een tipje van de sluier op. Voor deze gelegenheid keren oude bekenden voor één keer terug. Alle dagen beginnen met een klein toneelstuk waarbij de opdracht voor de kinderen duidelijk wordt. "En pas op de laatste dag wordt het probleem uiteindelijk opgelost", vertelt Doortje.

65+ groep

Kinderen die mee doen aan het KVW zijn vijf tot twaalf jaar oud, maar er is ook een speciale groep voor tieners die al op de middelbare school zitten. "Juist, omdat ze het te leuk vinden om ermee op te houden. Daarom hebben we in de jaren tachtig een speciale groep opgezet die de ludieke naam 65+groep heeft gekregen", geeft Eric aan. De 65+ groep helpt de leidinggevenden met hand- en spandiensten, maar doet ook actief mee aan alle spelletjes. Zo is het hun taak om de 'kinderen te tikken' op de Bosdag en op deze wijze kaartjes te verzamelen. De tieners worden dan in twee groepen opgesplitst en wie de meeste tickets binnenhaalt, krijgt een prijs.

De 65+ groep zorgt er ook voor dat er genoeg doorstroom is naar leidinggevenden. "Er stoppen jaarlijks hooguit drie of vier mensen, maar we beschikken altijd over genoeg aspiranten. Juist doordat de tieners er nog bij betrokken zijn, hebben we altijd leiding genoeg", vertelt Doortje trots. In totaal zijn er die week ongeveer vijftig vrijwilligers in touw.

Vanwege het jubileumjaar liggen er plannen voor een reünie, waarbij iedereen nog een keer een kijkje in de Louwen kan nemen. Op 28 oktober wordt een grote veiling gehouden, waarbij oude materialen van het KVW (zoals puzzels, spellen, dag- en weekprijzen) onder de hamer gaan. De opbrengst gaat naar het nieuwe dorpshuis Agora.