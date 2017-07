Programma: Hel van de Pin werkt voor eerst met klassement

De Hel van de Pin is berucht, omdat wielrenners de loodzware Kolenbaan moeten trotseren. Het evenement vindt dinsdag 8 augustus plaats.

De Kolenbaan is een zandpad vol met hobbels en kuilen. Als het droog is, vormt de weg één grote stoffige bende. Renners komen dan onherkenbaar over de finish. Bij regen zitten de deelnemers juist onder de blubber. Deze omstandigheden maken de Kolenbaan ontzettend zwaar om te fietsen.

Desondanks trok de Hel van de Pin vorig jaar weer veel wielrenners: maar liefst driehonderd durfals waagden zich aan een confrontatie met de Kolenbaan.

Teenhaken

De Hel van de Pin kent strenge spelregels. Deelnemers dienen te starten op een gewone fiets met een plat stuur. Teenhaken, versnellingsapparaten, derailleurs, tubes en trapondersteuning zijn taboe. Daarnaast zijn wielrenners in het bezit van een KNWU of BWF-licentie van deelname uitgesloten.

De ronde van de Wouwse Plantage is alweer aan de 64e editie toe. De open categorie kenmerkt zich door het nieuwe klassement. Renners strijden in 25 rondes om de eeuwige roem. De deelnemer die de meeste punten verzamelt, krijgt een extra premie.

De leidersprijs is voor de klepper die de meeste rondes als eerste over de finish komt. Ook zijn er premies voor de sprinters op de 'boulevard' van Hel van de Pin: de Plantagebaan. Vorig jaar pakte Jelle Veraart in de open categorie opnieuw de winst.

Team ’t Schouwke slaagde er toen in om voor de tweede keer het ploegenklassement te winnen. Het wordt dus extra spannend of zowel Jelle Veraart als ’t Schouwke er in slagen voor de derde keer te vlammen. Als zij opnieuw de winst pakken, mogen zij de wisselbeker definitief houden.

Programma

Het sportspektakel trapt om 13.00 uur af. De jeugd van acht tot twaalf gaat dan van start. Zij worden gevolgd door jongeren van dertien tot zeventien jaar oud om 13.25 uur. Dames van achttien jaar en ouder vertrekken om 14.00 uur. Vijfentwintig minuten later starten de heren van 36 jaar en ouder. Om 15.05 uur kunnen bezoekers genieten van de Spektakelrit.

De jongste kinderen rijden dan een ronde met versierde fietsen door Wouwse Plantage. Deze categorie mag de Kolenbaan als enige overslaan. Gedurende de Hel van de Pin wordt er ook voor muzikaal entertainment gezorgd. Op het plein treden Roger van Meer, Ton Peeters, Suzie Roose en DJ Jerom op.