Roosendaal, Halderberge, Rucphen Programma: Hel van de Pin werkt voor eerst met klassement Wielrenklassieker De Hel van de Pin in Wouwse Plantage kent dit jaar een nieuwe uitdaging. Voor het eerst is er een klassement dat bestaat uit drie rondes in de open categorie. Daarbij maken deelnemers ook kans op de leiderstrui.