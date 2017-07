Dierenbeul actief: worst met spons en leverworst gevonden

Dat is in de wijk Westrand. In de worst zaten een spons en punaises. Het eten van deze ‘lekkernij’ is gevaarlijk voor honden. Niet alleen de punaises veroorzaken schade, maar ook de spons. Dierenartsen waarschuwen dat een spons uitzet in de maag. De hond raakt hierbij verstopt. Dit is zeer pijnlijk.

Wanneer een dier stukken spons heeft gegeten, moet hij direct naar de dierenarts. Als die er snel bij is, kan die het dier laten braken. De politie vraagt iedereen om op te letten.