Roosendaal maakt bocht nabij spoorovergang Wouw breder na ongeluk

Roosendaal, Halderberge, Rucphen Aanleg verlenging Rucphense Helakkerstraat vordert De verlenging van de Helakkerstraat in Rucphen is in volle gang. De aanleg van de nieuwe weg vordert snel. Vanuit de lucht is te zien hoe de straat wordt aangesloten op de rotonde ter hoogte van het gemeentehuis.