Programma: Demonstratie 'koorepikke' in Heemtuin

Het oogsten van koren gebeurde tot zo'n zestig jaar geleden met gereedschapschappen als een zigt, schoof en opper. Anno 2017 zijn boeren overgegaan op het telen van maïs en gebruiken zij grote landbouwmachines om de gewassen weer van het land te halen.

Het is inmiddels de dertigste keer dat de demonstratie wordt gehouden. Zestig jaar geleden was het koore pikke een dagelijks schouwspel in West-Brabant en Vlaanderen dat zich afspeelde tussen alle steden, dorpen en bossen.

De vrijwilligers van de Heemtuin beschouwen het koorepikke als cultureel erfgoed en houden deze traditie in stand als eerbetoon aan hun voorouders.

Schoof koore

Bezoekers vragen elk jaar opnieuw aan de Heemtuinmedewerkers of zij ook een 'schoof koore' mogen pikken. Het zijn vaak de mensen die dit vroeger nog eens gedaan hebben of dit gebruik uit hun jeugd kennen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen heeft de Heemtuin de mogelijkheid om een beperkt aantal belangstellenden in de gelegenheid te stellen een ‘schoof’ te pikken.

Zij moeten zich van te voren wel aanmelden en dienen zelf voor veilig schoeisel zorgen. De demonstratie wordt gegeven door medewerkers van Stichting Heemtuin Rucphen en de Natuurwerkgroep Rucphen. Zij binden het koren en maken er vervolgens oppers van.

Boerentradities

Op deze manier kunnen mensen zien hoe boerentradities vroeger in de regio gingen. Boeren waren toen nog heel zelfvoorzienend. Zij probeerden het rogge niet alleen te verkopen, maar bakten er ook andere brood van. Jaarlijks werden in korte tijd duizenden hectares koore geoogst door arbeiders en zelfs door kinderen.

Later werden ook paarden ingezet om het zware werk te verrichten, maar de mensen liepen er altijd nog achteraan om het overgebleven koren te oogsten met een pikhaak en zeis. De demonstratie in de Heemtuin begint om 11.00 uur. De activiteiten duren tot 16.00 uur. De Heemtuin is gevestigd aan de Baanvelden 12 in Rucphen.