Aanleg snelfietspad Roosendaal en Bergen op Zoom vertraagd

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Roosendaal aan NU.nl na berichtgeving van BN DeStem.

Volgens het plan moet het pad er voor 2020 liggen, maar dat lijkt de gemeente Roosendaal onhaalbaar. Een woordvoerder laat aan de krant weten dat er een fietstunnel onder het spoor door moeten komen, wat volgens ProRail niet in drie jaar te doen is. Ook is er onzekerheid over hoe het pad moet lopen.

Het is de bedoeling dat het snelfietspad vier meter breed wordt en zo is aangelegd dat fietsers niet hoeven te remmen voor kruisingen of stoplichten. Dit zou ervoor zorgen dat men slechts een half uur over de tocht doet.

Fietsnetwerk

Vorig jaar werd bekend dat er in de periode 2020-2025 een soortgelijk fietspad tussen Roosendaal en Etten-Leur moet komen. Of deze deadline wel gehaald wordt, is nog niet bekend. De provincie trekt in totaal 41 miljoen euro uit om het fietsnetwerk te realiseren.

In het najaar wordt een definitief besluit genomen over het tracé tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.