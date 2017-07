Cor Gabriëls promoot burgerparticipatie in Roosendaal

Hij staat met beide benen op de grond en zet zich enthousiast in voor een goede samenleving waarbij hij mensen graag met elkaar in verbinding brengt. Dit lukt aardig via de hondenspeelplaatsen en de DE-Toltuin.

"Als mensen worden gemotiveerd om samen iets te realiseren in hun eigen omgeving dan komen ze in contact met andere mensen en dit gaat vereenzaming tegen", aldus Cor Gabriëls (57).

Als fractielid van de Roosendaalse Lijst zet hij zich in om mensen met elkaar in contact te brengen. “Burgerparticipatie is goed voor de inwoners en voor de leefbaarheid van wijk en dorp.”

Betrokken

Cor was voorzitter van wijkhuis De Bergspil en van het bewonersplatform Tolberg toen hij besloot deel te nemen aan de cursus raadsoriëntatie.

"Tijdens deze leerzame cursus maak je kennis met alle aspecten van Roosendaalse politiek." Hij werd door Peter Buijs van de Roosendaalse Lijst gevraagd zich verkiesbaar te stellen.

"Mijn voorzittersrollen waren niet verenigbaar met raadslidmaatschap en dus wilde ik eerst opvolgers vinden." In 2014 werd Cor herkozen en hij geniet nog dagelijks van zijn werk als raadslid.

Maatschappelijke rol

Het mooie van raadslid zijn is dat je iets kunt betekenen voor mensen. En dat is iets dat in de genen zit van Cor. Hij is dertien jaar ICT-manager bij Rockwell Automation en daarvoor heeft hij vijftien jaar bij Center Parcs gewerkt.

"Ik ben graag met mensen bezig, smeed niet enkel succesvolle teams door een juiste mix van competenties en ambities van teamleden, maar help hen ook graag hun persoonlijke doelen te realiseren"

"Als raadslid zet ik mij in om de leefbaarheid te verbeteren en sociale cohesie te bevorderen. Hier krijg ik energie van."