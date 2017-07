Kittens gedumpt bij Egelopvang in Roosendaal

In de kooi bleken twee jonge katjes te zitten. "We zien hier erg van geschrokken. Het is verschrikkelijk dat mensen zoiets doen", vertelt Conny Scheeres. Zij benadrukt ook dat de Egelopvang alleen egels in nood opvangt en geen huisdieren.

Desondanks heeft zij zich samen met haar man over de achtergelaten kittens bekommerd. "De dieren verblijven nu in een opvang die hierin is gespecialiseerd. De katten maken het gelukkig goed."

Voor de dieren wordt een nieuw tehuis gezocht.