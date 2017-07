Gemeente Roosendaal vindt dat cijfers drugsoverlast vertekend beeld geven

Dit meldt een woordvoerder van de gemeente dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

13 procent van de inwoners van Roosendaal zei in 2016 te kampen met overlast van drugsgebruik en handel in verdovende middelen. Dit bleek maandag uit onderzoek van de CBS-Veiligheidsmonitor, een jaarlijkse enquête waarin deelnemers worden bevraagd over zaken als overlast in de buurt en veiligheidsbeleving. Hiermee steekt de gemeente boven het landelijk gemiddelde van 5 procent uit.

Volgens de gemeente Roosendaal ligt het gevoel van veiligheid dat de inwoners ervaren, echter anders dan de werkelijkheid. Veel van de overlastgevende situaties die Roosendalers melden, zouden namelijk niets te maken hebben met drugs.

Drugsteam

De gemeente verwijst voor deze conclusie naar de sinds januari werkzame drugssquad, bestaande uit politieagenten en medewerkers van de ordehandhaving van de gemeente.

"Dit team is in het leven geroepen omdat wij eerder al signalen kregen dat inwoners van Roosendaal veel drugsoverlast zouden ervaren. De leden van de 'squad' checken elke melding, en hieruit blijkt veel van de oproepen niets te maken hebben met drugsoverlast maar met andere zaken", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Als voorbeeld noemt de woordvoerder een melding van drugshandel op straat. "In werkelijkheid ging het om een groep hangjongeren."

Coffeeshops

Dat overlast veelal wordt gekoppeld aan drugsoverlast, komt volgens de gemeente door de geschiedenis van Roosendaal op dit gebied. In 2008 werd namelijk besloten alle coffeeshops te sluiten, omdat de grensgemeente last had van 'drugstoeristen'. "In een jaar tijd hadden we bijvoorbeeld wel vijftienduizend van deze buitenlandse bezoekers van coffeeshops", aldus de gemeente. "Het referentiekader van onze inwoners is vanwege deze geschiedenis nog steeds 'drugs'."

De gemeente wil wel benadrukken dat het niet ontkent dat er problemen zijn wat betreft de drugsoverlast op straat. "Het is met het sluiten van de coffeeshops niet weggegaan. Maar drugsoverlast is in meer steden aan de orde." Ook de politie onderschrijft dit desgevraagd aan NU.nl. "We zien overeenkomstige beelden."

De drugssquad in de gemeente geeft elke melder bericht van de afhandeling, ofwel: of de melding wel of geen drugsoverlast betrof. "We hopen dat we de resultaten hiervan in de volgende Veiligheidsmonitor terugzien", aldus de woordvoerder van Roosendaal.