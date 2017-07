Roosendaal, Halderberge, Rucphen Een op acht Roosendalers ervaart veel drugsoverlast Een op de acht inwoners van Roosendaal heeft vorig jaar veel overlast ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Van alle inwoners van 15 jaar en ouder in de Brabantse gemeente gaf 13 procent aan met dit soort overlast te kampen.