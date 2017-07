Programma: Wielerhelden rijden in Volksronde Roosendaal

De beroepsrenners rijden weer achter de derny aan en trim- en tourfietsers (renners zonder licentie) strijden weer om het Roosendaals kampioenschap.

De winnaar ontvangt in deze klasse niet alleen de titel, maar ook de bijbehorende trui en de Jan Nijssen wisseltrofee. Veertig deelnemers hebben zich in deze categorie ingeschreven.

De trim- en toerfietsers gaan van start na de eerste manches van de oud-renners om 19.45 uur.

Klassiekers

In de hoofdklasse is Hennie Kuiper de bekendste naam. De Overijsselnaar werd in 1972 Olympisch kampioen op de weg en in 1975 pakte hij het wereldkampioenschap. Hij won in de Tour de France twee keer de etappe naar de Alpe d’Huez. In de tweede helft van zijn carrière won hij grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen.

Andere namen die in het peloton van de Volksronde opduiken, zijn Erik Breukink, Gert Jacobs, Kenny van Hummel, Maarten den Bakker, Cees Bal, Bart Voskamp en Eddy Bouwmans. Bekende renners uit de regio die meedoen zijn , Johan van der Velde (bekend als de Speer van Rijsbergen), Koos Moerenhout, Bart van Est en John de Crom.

Spectaculair is dat de kleppers tijdens de voorstellingsronde door café ’t Trefpunt rijden. De derny’s vormen inmiddels een traditioneel onderdeel van de Volksronde. Bestuurders op een lichte motor rijden dan voor de renners om hen op gang te helpen.

Open klasse

Dit jaar staat ook weer de open klasse op het programma. Hierin rijden mannen met een BWF- of TMZ-licentie. Dit jaar gaven 32 deelnemers zich op voor dit onderdeel.

De Volksronde gaat om 17.00 uur van start met de open klasse. Rond de klok van 18.30 uur worden de oud-renners voorgesteld op de Kade. De toegang tot dit wielrenevenement is gratis.