Twee zwaargewonden bij geëscaleerde ruzie Roosendaal

Weer vernielingen aangericht in Roosendaalse DE-Toltuin

Onbekenden hebben een houten frame waaraan druivenplanten groeien in de de DE-Toltuin in de wijk Tolberg kapot gegooid. Dat is in ieder geval na zondagochtend gebeurd, want toen zagen de vrijwilligers het hekwerk nog overeind staan.