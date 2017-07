Roosendaal, Halderberge, Rucphen Pand in Oud Gastel gesloten na vondst hennepkwekerij Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft besloten om een pand in Oud Gastel per 21 juli te sluiten. Reden daarvoor is dat er bij een controle door de politie Zeeland-West-Brabant op 26 juni een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen.