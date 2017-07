Plan voor Gedenkbos in Wouw

In Roosendaal werden in 2009 en 2015 twee Gedenkbossen in gebruik genomen. "Al deze bomen zijn geadopteerd. Het idee bestaat eruit dat je voor een bepaald bedrag per jaar een boom kunt adopteren ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare of de geboorte van een kind", legt De Regt uit.

Bij zo’n boom wordt een gedenkplaatje geplaatst, zodat bezoekers kunnen zien voor welke gelegenheid hij is geplant. "In Roosendaal was de belangstelling voor het Gedenkbos enorm. Ik verwacht dat er in Wouw ook genoeg belangstelling moet zijn om zo’n bos in te richten, maar dan uiteraard qua omvang passend bij het dorp", filosofeert De Regt.

"Ik kan me voorstellen dat inwoners uit Wouw iets minder binding hebben in Roosendaal en derhalve een dergelijke voorziening dicht bij huis hebben. Het gedenkbos in Wouw zou meteen dienst kunnen doen voor de andere kerkdorpen van de voormalige gemeente Wouw: Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten."

Aansluiten

Volgens De Regt zou er voor Wouw kunnen worden aangesloten bij de bestaande Stichting Gedenkbos uit Roosendaal. Die beheert momenteel de twee bestaande percelen met gedenkbomen aan de Rozenvendreef en het Kattenven in Roosendaal. De stichting heeft momenteel geen plannen om een derde Gedenkbos te ontwikkelen. Het is dan ook niet mogelijk om nog een boom te adopteren.

De Regt heeft bij de stichting inmiddels geïnformeerd naar de mogelijkheden om samen te werken: “Als we zouden aanhaken, levert dat een enorme efficiencyvoordeel op. Daarnaast heeft de Roosendaalse stichting alle knowhow en ervaring in huis.” De Regt heeft nog geen locatie op het oog.