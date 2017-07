Aldi Oudenbosch mag verkassen naar Bosschendijk

Dat heeft het college van B&W vlak voor het zomerreces besloten. Aldi moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen waaronder zorgen voor een goede invulling voor het pand dat dan in het centrum leeg komt te staan. Of Aldi daadwerkelijk aan alle eisen voldoet, wordt later bekeken, maar de eerste stappen zijn gezet.

De eventuele verhuizing van Aldi uit het centrum van Oudenbosch naar de Bosschendijk houdt de gemoederen al lange tijd flink bezig. Aldi wil naar het voormalig handelscentrum en tekende eerder al een intentieovereenkomst met Action om deze winkelketen in het pand van Aldi te laten trekken.

Aldi-woordvoerder Gerald Kas stelde eerder dat het plan dat al jaren in de la ligt een win-winsituatie voor Oudenbosch zou betekenen. De supermarktketen opent steeds meer zaken aan de rand van centra en wil dat ook in Oudenbosch voor elkaar krijgen.

Aldi liet haar oog al eerder vallen op het handelscentrum aan de Bosschendijk en pleitte voor winkelruil. Hij stelde zelfs dat als de gemeente niet meewerkt, Aldi overweegt te vertrekken uit Oudenbosch.

Ondernemers

De Oudenbossche Koepelondernemers reageerden begin 2017 enorm fel op het Aldi-verzoek. "Het ondersteunen van dit verzoek zou ingaan tegen alle principe afspraken die met de gemeente zijn gemaakt", zo zei men tegen de Bode.

"Wij zijn met regelmaat in gesprek met de wethouder van Economische zaken en ook zeer intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Economische Visie Nota. Een van de zwaarwegende afspraken is het vitaal houden van het kernwinkelgebied. Om dit te kunnen realiseren is het nagenoeg onmogelijk om de gemaakte afspraken met betrekking tot centralisatie niet na te komen. In het verleden zijn er meerdere aanvragen geweest voor vestiging buiten de kern en deze zijn consequent afgewezen. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit voor het college een serieuze overweging zou zijn."

Groen licht

Dat blijkt het nu wel te zijn, want het college van B&W heeft in principe toestemming verleent. De gemeente benadrukt wel dat nu heel goed gekeken wordt of Aldi daadwerkelijk aan alle eisen voldoet. Als dat het geval is, kan Aldi naar de Bosschendijk verhuizen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is nog niet bekend wie de partij is waarmee Aldi in gesprek is.