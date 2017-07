Sloop tenniscentrum Rico in Sprundel van start gegaan

Aan de buitenkant valt de komende dagen nog weinig te zien, omdat het gebouw eerst aan de binnenkant moet worden gestript.

De gemeente Rucphen kocht het sportcentrum in 2015 aan. De tennishallen staan momenteel in de weg voor de noodzakelijke verlenging van de Vosdonkseweg. Dit project maakt onderdeel uit van Omleiding Rucphen. Die is bedoeld om de dorpskernen van Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel te ontlasten.

Bewoners uit de centra ervaren nu nog veel last van de hinder van vracht- en landbouwverkeer.

Machinale sloop

De sloop van Rico neemt enkele weken in beslag. "De machinale sloop is rond 14 augustus klaar. Als we klaar zijn met de binnenkant duurt het niet lang, voordat ook de buitenkant tegen de vlakte gaat. Het gaat om een grote constructiehal waaraan het sloopwerk meevalt", blikt De Bruijn alvast vooruit.

Rico herbergt vier binnen- en vier buitentennisbanen en een fitnessruimte. De wethouder verwacht niet dat het oude sportterrein lang braak ligt. Net na de vakantie volgt namelijk al de aanbesteding om een weg te leggen over het dan kale domein. Kort daarna starten de werkzaamheden om de verlenging van de Vosdonkseweg mogelijk te maken.

Schema

Ondertussen loopt de realisatie van de Omleiding Rucphen keurig op schema. De Bruijn is dan ook erg tevreden. Zo werkt de gemeente momenteel aan het verlengen van de Helakkerstraat. Die wordt aangesloten op de Bernhardstraat.

Tegenover het gemeentehuis is de toekomstige weg alvast te bewonderen. Eerder ging de Bernhardstraat al op de schop. Deze weg werd verbreed, omdat er meer verkeer overheen rijdt. Dit jaar begint de gemeente daar ook nog met het aanleggen van een vrijliggend fietspad.

Tennisvereniging

Tennisvereniging Rico heeft het pand nu echt verlaten. Zij hadden uitstel gekregen van de gemeente om op het terrein te blijven tennissen, zodat zij het sportseizoen konden afmaken. Aanvankelijk zou de tennisclub verhuizen naar een stuk agrarische grond naast de rotonde aan de Noorderstraat, maar daar zagen de leden vanaf.

Omwonenden zagen de komst van een sportpark niet zitten, omdat zij bang waren overlast op het gebied van geluid en licht. De tennisvereniging koos daarom eieren voor haar geld en besloot te kiezen voor een alternatieve tennislocatie in de Binnentuin.

2018

Aanvankelijk zou de eigenaar van het tenniscentrum een sportcentrum opzetten in dit sport- en recreatiedomein, maar die zag daar in latere instantie vanaf. De tennisclub gaat nu alsnog vier tennisbanen, parkeerplaatsen en paviljoen aanleggen in de Binnentuin.

Waarschijnlijk kunnen de leden daar in april 2018 al een balletje slaan. Tennisvereniging Rico was overigens geen eigendom van de eigenaar van het gelijknamige sportcentrum. De leden daarvan zijn op eigen kracht verder gegaan.