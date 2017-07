Theaterproductie Klaveren Vrouwke afgeblazen

Reden is een gat van 20.000 euro in de begroting. "We kunnen niet anders dan deze beslissing nemen. Het is heel triest, vooral voor de 150 mensen die er mee bezig waren", vertelt vicevoorzitter André Verstijlen.

Stichting Openluchttheater Rucphen kreeg de sponsoring niet rond. Ook gaven een aantal aangeschreven fondsen voor cultuur niet thuis. Daardoor blijken de financiële risico’s voor de organisatie te groot om door te gaan.

"We vinden het heel jammer, want verder was alles geregeld. Het is belangrijk dat we bedrijven waar we onder meer tenten, verlichting en toiletten van huren na afloop kunnen betalen, maar dat kunnen we niet", benadrukt Verstijlen. Er is nog gekeken of er op verschillende vlakken kon worden bezuinigd, maar alles was al tot een minimum teruggebracht.

Samenwerkende toneelverenigingen

In maart waren de repetities nog feestelijk begonnen in het Munnikenheide College. In totaal deden 28 acteurs mee. Het gros kwam van de vier samenwerkende toneelverenigingen uit de gemeente Rucphen. Daarnaast stonden nog tientallen figuranten paraat om mee te werken. Doorgaan in een afgeslankte versie was voor de organisatie geen optie.

"Tachtig procent van de voorstelling draaide al. Eigenlijk was alles al geregeld. Het zijn puur de financiën die ons nekken. De beslissing die we hebben genomen was ontzettend moeilijk, juist vanwege al het werk dat door alle vrijwilligers de afgelopen maanden is gedaan. We zijn er in totaal twee en half jaar mee bezig geweest", vertelt Verstijlen. De stichting gaat zich de komende maanden bezig houden met het afwikkelen van alle zaken. Sponsoren die al wel een bijdrage hebben geleverd, krijgen hun geld terug.

Beruchte smokkelaar

Een toneelvoorstelling in de open lucht van dit formaat was een unicum in de gemeente Rucphen. De productie zou de beruchte smokkelaar Geert Schrauwen, oftewel bekend als het ‘Klaveren Vrouwke’ weer tot leven wekken. De legendarische Schrauwen werd op 5 mei doodgeschoten. Hij wist talloze malen de grens met België te passeren door zich te verkleden als non of zwangere vrouw.