Grote wielernamen ontbreken op wieleraffiche Draai

De profs rijden dit jaar een koers van 120 kilometer.

Het parcours is vier kilometer langer dan voorgaande jaren. In totaal rijden de renners zo’n dertig keer over de Kade. Ploegen uit Nederland die al toegezegd hebben om te komen zijn Baby-Dump Wielerteam, Destil-Jo Piels Cyclingteam, Metec Continental Cyclingteam.

Vanuit het buitenland zegden de Belgische teams Veranda’s Willem-Crelan-Charles Pro Cyclings Team, Marlux-Napoleon Games Cycling Team en Pauwels Sauzen-Vastgoedservice Cycling Team toe. Het bekende Nederlandse team Lotto NL-Jumbo heeft nog niet toegehapt.

Line-up vorig jaar

Vorig jaar waren de Colombiaan Jarlinson Pantano en het toen nog aankomend wielertalent Dylan Groenewegen de grote publiekstrekkers bij de Draai.

"Dat was toen onze line-up. Het wielerweekend viel toen tegelijkertijd met de Olympische Spelen waardoor we veel renners niet konden krijgen. We hebben gemerkt dat we daar toen geen kaart minder om hebben verkocht. Daarom durven we deze koerswijziging aan. Wij willen ook dat de beste wielrenner de Draai wint en dat mag ook iemand zijn die niet bekend is. Voorheen reden veel ploegen alleen als opvulling en nu mag iedereen vooruit", benadrukt ’t Hart.

Hij benadrukt dat deze nieuwe opzet ook nog moet landen. Daardoor acht hij de kans groter dat er volgend jaar meer sterke ploegen mee zullen aan de Draai.

Druk wielerweekend

Verder wordt er nog volop onderhandeld met ploegen die interesse hebben om te starten in de Draai. ’t Hart wijst er op wel dat de Draai dit jaar valt in 'het drukste wielerweekend'. Tegelijkertijd zijn er in Europa ook andere criteria die dan worden gehouden en ook veel wielrenners uit het internationale veld trekken.

De organisatie van de Draai is er zich van bewust van dat zij zich met deze koers moeten bewijzen. Volgens ’t Hart zijn er in België al meer dan van dit soort wedstrijden en zijn mensen daar ook al aan gewend. Bij de dames al wel grote namen gestrikt.

Regionaal wielertalent Thalita de Jong heeft toegezegd om te komen. De Draai heeft ook een nieuwe categorie naar Roosendaal gehaald. Bezoekers kunnen vanaf 16.50 uur genieten van ‘Fixed gear renning’. Hierbij rijden renners op een baanfiets in één vaste versnelling.

Programma

De Draai start om 11.30 uur met de amateurs/sportklasse/junioren. Daarna is het om 13.15 uur de beurt aan de jeugd en de nieuwelingen. De dames vertrekken om 15.00 uur. Na de ‘Fixed gear’ is het uiteindelijk de beurt aan de elite profs.

Tussentijd is er ook een entainmentprogramma. De organisatie van de Draai heeft alle vertrouwen in de nieuwe opzet en hoopt de komende jaren een nieuwe koersreputatie op te bouwen.