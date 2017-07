Roosendaal, Halderberge, Rucphen Straatrovers mishandelen tiener en bejaard echtpaar in Roosendaal Een 17-jarige jongen en een ouder echtpaar van 70 en 78 jaar oud zijn woensdag het slachtoffer geworden van twee brute straatroven. Dat gebeurde in de Valkenburgstraat en in de Bovendonk in Roosendaal.