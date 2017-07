Roosendaal, Halderberge, Rucphen Overzicht: Zweedse karateka Jesse Enkamp bezoekt Rucphen Jesse Enkamp is bekend van onder andere zijn blog Karate by Jesse, zijn boeken, sociale media, Youtube en zijn eigen merk Karate Gi, Seishin. Wereldwijd geeft hij seminars die keer op keer succesvol en uitverkocht zijn. Dit weekend was Jesse voor het eerst in Nederland.