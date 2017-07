Programma: Kermis Sint Willebrord twee weken vervroegd

"De laatste jaren viel de kermis in de bouwvak, waardoor we minder bezoekers trokken. Exploitanten klaagden daarover en in overeenstemming met hen hebben we gekeken naar een betere datum. Dat is gelukt", geeft penningmeester Harry Vergouwen van de Eendracht aan.

De kermis wordt nu gehouden van vrijdag 21 juli tot dinsdag 25 juli. “De exploitanten waren heel positief over deze datum. We hebben ook mazzel dat zij in deze week geen verplichtingen elders in het land hebben. Er was één attractie die niet op vrijdag kon komen, maar die sluit op zaterdagochtend meteen aan”, kondigt Vergouwen aan.

Attracties

In totaal staan er negentien exploitanten op de kermis in Sint Willebrord. Attracties die dit jaar neerstrijken zijn onder meer de autoscooters, de breakdance, de draaimolen, het lunapark, de mini cars, de rups en het trampoline springen.

Natuurlijk ontbreken ook spelletjes niet, zoals het lijntrekspel en het eendjes vissen. Tussendoor kunnen bezoekers genieten van lekker versnaperingen, zoals van suikerspinnen, popcorn, nougat of gebak. “De kermis in Sint Willebrord is de grootste van de gemeente. Sinds jaar en is de organisatie al in handen van de Eendracht. Dat is al echt decennia lang”, weet Vergouwen.

De kermis staat net als voorgaande jaren opgesteld in de omgeving van de Vijverstraat en de Pastoor Bastiaansensingel. Vroeger stonden de attracties in de Emmausplein, maar dat is door de herinrichting niet meer mogelijk.

Het plein is nu te krap geworden voor een evenement als de kermis. Niettemin is de organisatie erg tevreden over de indeling op de straten. "Dat is ons positief bevallen. Wij gaan er van uit dat de nieuwe datum ook wordt omarmd. Dat gaan we natuurlijk ook evalueren", benadrukt Vergouwen.

Tijden

Bezoekers kunnen vanaf vrijdag 21 juli om 16.00 uur terecht op de kermis. In het weekend openen de attracties op zaterdag en zondag 22 en 23 juli vanaf 13.30 uur. Op maandag 24 juli en dinsdag 25 juli is dat vanaf 16.00 uur. Ook dit jaar vindt weer de traditionele gehandicaptenmiddag plaats op zaterdag 22 juli.