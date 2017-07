Overzicht: Zweedse karateka Jesse Enkamp bezoekt Rucphen

Op uitnodiging van Jan de Wild uit Rucphen gaf de blonde Zweed dit weekend seminars in sportcentrum Laco De Vijfsprong.

Jesse heeft bijna driehonderdduizend volgers op Instagram, veertigduizend abonnees op zijn Youtube kanaal en ruim vijftigduizend volgers op Facebook.

Cursus

"Ik fotografeer veel karate, ook op het WK en EK. Daar heb ik Jesse ontmoet en hem de vraag gesteld of hij ook eens naar Nederland wilde komen", verklaart fotograaf en karateka Jan de Wild.

De Wild heeft zelf de zwarte band en wat opvalt is dat de meeste deelnemers een bruine of een zwarte band dragen. Jesse daarover: "Om de cursus te kunnen volgen is het prettig dat de meeste technieken bekend zijn."

De seminars van Jesse beslaan twee dagdelen. De zaterdag en zondag zijn zo goed als vol. Karateka’s uit binnen- en buitenland van scholen met verschillende stijlen vullen de tot Dojo getransformeerde zaal van het Rucphense sportcentrum.

Controle

Wat opvalt zijn de vloeiende bewegingen waarmee Van Enkamp zijn deelnemers kennis laat maken. Na de warming- up focust hij vooral op controle en ademhaling.

Dennis Molendijk uit Spijkenisse volgt het seminar. "Feitelijk beheers ik alle technieken, maar Jesse legt het zo leuk uit. Ik volg hem al een tijdje op Facebook. Toen bekend werd dat hij naar Nederland kwam, heb ik me direct aangemeld."

Wethouder sport, René Lazeroms, komt ook een kijkje nemen. Zo’n bekende blogger die ook nog eens iets betekent voor de sport is geen dagelijkse verschijning in zijn gemeente. De sympathieke Zweed daarentegen is onder de indruk van de vele sportvormen die de gemeente Rucphen te bieden heeft, zo blijkt tijdens een gesprekje met de wethouder.

Dojo

Van Enkmap heeft in Zweden zijn eigen Dojo. Daar oefent hij zijn technieken en maakt filmpjes voor zijn fans. Van Enkamp maakt overal karate video’s waarbij hij uitleg over de verschillende technieken geeft.

Op de vraag welk video zijn favoriet is antwoordt hij: "Voor mijn web serie heb ik gefilmd op Okinawa, een eiland ten zuiden van Japan. Op dit eiland, de geboorteplaats van het karate, ben ik zelf op les geweest. Ik heb alles gefilmd en online gezet. Deze serie koester ik."

Jan de Wild van Karate Do San uit Roosendaal heeft er zelfs voor gezorgd dat Samantha van Lokven op de zondag naar Rucphen komt. Samantha is meervoudig Nederlands Kampioen en kwam voor Nederland uit op EK en WK.