Bibliotheekservicepunt Kortendijk sluit deuren

Het haal- en brengpunt is geopend tijdens alle openingsuren van het wijkcentrum. Op dinsdag van 18.30-20.30 uur en op woensdag van 14-16 uur is er een vrijwilliger aanwezig om klanten te ondersteunen bij het online reserveren en de zelfservice.

De behoefte aan een haal- en brengpunt in Kortendijk kwam duidelijk naar voren in gesprekken met wijkbewoners. Zo kunnen leden van de bibliotheek dichtbij huis gereserveerde boeken blijven ophalen en weer inleveren.

Het haal- en brengpunt is de start van een samenwerking tussen bibliotheek en ‘t Dijksteeke. Samen zullen zij verder optrekken in maatschappelijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld leesbevordering, laaggeletterdheid en het bestrijden van eenzaamheid.

Jeugd

De jeugdboeken uit het servicepunt gaan naar de vier basisscholen in de wijk, waar alle kinderen er gebruik van kunnen blijven maken. Ook ondersteunt een leesconsulent de scholen in het bevorderen van lezen en leesplezier. Dit concept heet de Bibliotheek op school en wordt in heel Roosendaal ingevoerd.

Inmiddels is dit op 20 van de 32 scholen gebeurd. Uiteraard kunnen ook jeugdboeken digitaal gereserveerd worden en de jeugdcollectie in de centrale bieb blijft gewoon bestaan.

Voor de kinderen van nul tot vier jaar is inmiddels een verzameling prentenboeken in te zien in ‘t Dijksteeke. Deze zullen ingezet worden bij voorlees- en andere activiteiten.

Boekspot

Vanaf 12 juli is in het wijkcentrum ook een Boekspot ingericht. Dit is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan toevoegen of kan meenemen. Het is hiervoor niet nodig om lid te zijn van de bibliotheek.

VANnU werkt al geruime tijd aan het sluiten van de bibliotheekservicepunten in wijken en dorpen. In plaats daarvan komen alternatieven, zoals een haal- en brengpunt. De hoofdvestiging van VANnU blijft wel bestaan in Parrotia.