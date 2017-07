Evenementen in De Kring gaan ondanks brand door

De brandweer kon het vuur tijdig doven. Er zijn geen grote gevolgen voor de voorstellingen in de grote zaal. Alles wat de komende weken nog gepland staat, kan gewoon door gaan. Ook het Storytelling Festival van aanstaande zaterdag in de Tongerlotuin, De Kring en Tongerlohuys is geen moment in gevaar geweest.

Over hoe de brand heeft kunnen ontstaan – blikseminslag of een andere oorzaak – is nu nog niets bekend. Experts van de brandweer, verzekering en De Kring zelf zijn inmiddels een onderzoek naar de oorzaak gestart.