Zwaargewonde man afgezet bij ziekenhuis Roosendaal

Tot nu toe is er nog geen verdachte aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door onderzoek is de politie al te weten gekomen dat er mogelijk een steekincident heeft plaatsgevonden op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Vermoedelijk is het 33-jarige slachtoffer daar gewond geraakt.

Nadat de man eerste hulp heeft gekregen in het ziekenhuis in Roosendaal, is hij overgebracht naar een ander ziekenhuis. Hier is hij geopereerd. Er is nog niets bekend over zijn huidige toestand.