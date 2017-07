Programma: GTC Rally gaat de grens over

De rally vindt komend weekeinde plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juli. John Elst, voorzitter van de Stichting Autosport West-Brabant, is er trots op dat ‘zijn’ GTC Rally nu ook België aandoet. "Dat gebeurt bij de klassementsproef (KP) welke op zondagmiddag in Nieuwmoer, vlak over de grens bij Achtmaal, wordt verreden."

Een toevallige ontmoeting met een Belgische ondernemer uit Nieuwmoer leidde ertoe dat de stap naar België kon worden gezet. "Qua organisatie is deze Belgische KP een rally op zich, zoveel andere regels gelden daar", weet John, blij dat hij het toch allemaal op tijd voor elkaar heeft gekregen.

Professionaliteit

Toen Luc Jacobs, burgemeester van Kalmthout waaronder Nieuwmoer valt, het licht op groen zette voor de 8 km lange klassementsproef, werd de droom van John Elst na tien jaar werkelijkheid. Om het voor het publiek helemaal compleet te maken, komt een deel van de KP-track in Nieuwmoer over het terrein van het bedrijf DBT Bulkvervoer.

Jacobs heeft vanwege haar professionaliteit en kennis van zaken het volste vertrouwen in de organisatie. Omdat ook de omwonenden er positief instaan, is er volgens hem ook publiekelijk voldoende draagvlak. “Ik kijk in ieder geval uit naar dit topevenement.”

De rally gaat komende zaterdag om 17.28 uur in het PSC De Goubergh van start, waar ook een KP wordt gehouden. Dit tweedaags topevenement bestaat uit vier onderdelen. Dat is ten eerste de GTC Rally, welke meetelt voor de FIA Benelux Trophy waarbij de coureur de kans maakt op een finaleplaats van de European Rally Trophy, ten tweede de Jumbo Short Rally en als respectievelijk derde en vierde de Markthuys Legend Rally en de Markthuys Historic Rally.

Bij de eerste drie rally’s gaat het om de snelheid en tijd, bij de Legend Rally speelt het meedoen de boventoon, de coureurs van deze legendarische auto’s mogen niet boven een gemiddelde snelheid uitkomen van 60 km/u. Op de plaatsen waar de KP’s van de GTC Rally worden gehouden, zien de toeschouwers de coureurs tot tweemaal aan zich voorbijgaan.

Favoriet

"De GTC is de meest technische rally van Nederland en mijn favoriet. Maar dat niet alleen. Ik rij er mijn thuiswedstrijd", zegt Bob de Jong die met navigator Bjorn Degandt een koppel vormt en de plaatselijke favoriet is. "Ook dit jaar ga ik voor de overwinning. Voorgaande keren ben ik door allerlei ongelukjes achteropgeraakt maar dat zal nu niet meer gebeuren", belooft hij.