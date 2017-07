Skyline van Wouw dankzij molen De Arend in ere hersteld

Bestuur, vrijwilligers, sponsoren en belangstellenden waren uitermate tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Dat daar 5,5 jaar hard werken aan vooraf is gegaan, valt aan de hele molen te zien. Dankzij het werven van gemeentelijke en provinciale subsidies en de giften van grote en kleine sponsoren, kan De Arend de komende vijfentwintig jaar weer functioneren.

Voorzitter van de Stichting, Ton Kuijten, roemde zijn collega bestuursleden, vrijwilligers en beide molenaars. "Dankzij een hecht team en een uitstekende taakverdeling hebben we deze klus kunnen klaren.

Onze technische man, Herman Goovaarts, heeft alles in beeld gebracht dat gerepareerd moest worden. Toen we begonnen was het een wonder dat je geen schok kreeg als je ergens het licht aandeed", schetst hij de beginsituatie.

Herstel

En dat er nogal wat moest gebeuren blijkt uit de opsomming aan herstelactiviteiten.

"Zoals gezegd nieuwe elektrische bedrading, de molen moest opnieuw gevoegd en geïsoleerd worden, de roede van de molen was gescheurd, de molenstenen moesten worden opgeknapt, het stucwerk is vernieuwd, een van de wieken moest voor herstel naar een speciaal bedrijf in Limburg en het ‘magazijn’ moest worden leeggemaakt en ingericht als ontvangstruimte."

Financiën

Penningmeester Ton de Bruijn is de man die als geen ander zicht op het financiële plaatje heeft gehouden. "Dankzij gemeentelijke en provinciale subsidie en met de geweldige giften van sponsoren en met name de Rabobank, hebben we onze plannen kunnen verwezenlijken."

Inmiddels is er zo’n 170.000 euro uitgegeven om de molen helemaal op te knappen. "Daardoor kunnen we met een gerust hart zeggen dat De Arend de komende vijfentwintig jaar als vanouds zal functioneren." De heer Vreman, directievoorzitter van de Rabobank was ook blij met het uiteindelijke resultaat.

Band

"Zelf heb ik een tijdje in Wouw gewoond, en daardoor ontstaat er een band die op enigerlei wijze blijft bestaan. Net als de bank zijn we fysiek wat minder aanwezig in de gemeenschap, maar we zijn er wel. Daarom zijn we als bank blij een bijdrage aan de uiteindelijke renovatie te hebben kunnen leveren. Het zal de skyline van Wouw in ere herstellen."

Vervolgens spande Vreman een wiekzeil en gaf de molen een zetje om haar omwentelingen te laten maken. Marijn Kaufman en Cees Embregts, de beide vrijwillige molenaars van De Arend, genieten als geen ander van de weer in gebruik zijnde molen.

Embregts: "Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij het gevoel dat alle partijen met elkaar hebben. Het bestuur en de vrijwilligers hebben uiteraard allemaal hun eigen taken, maar het klikt, waardoor we dit in zo’n korte periode bereikt hebben."

En hij geeft aan dat zoiets alleen maar kan dankzij teamwerk en een goede verdeling van taken. Embregts, woonachtig in Hoeven en in het verleden beroepsbrandweer in Roosendaal en Bergen op Zoom geweest, leerde een collega brandweerman in Etten-Leur kennen die hem danig inspireerde in de wereld van de molenaar.

"Daardoor ben ik de opleiding gaan volgen, heb mijn certificaat gehaald en maal nu samen met Kaufman De Arend. De producten die daaruit voortkomen verkopen we in onze molenwinkel”. En Embregts besluit: “De molen is in feite door haar beweging een levend monument, en dat maakt het zo bijzonder."