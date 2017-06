Woningcorporatie zet Fatimakerk en buurthuis te koop

Door veranderde wet- en regelgeving is het niet langer mogelijk voor corporaties om dit soort plannen door te zetten. De Fatimakerk werd in 2004 door het teruglopend aantal parochianen aan de eredienst onttrokken.

Het was de bedoeling om in het gebedshuis appartementen te realiseren. Marc van der Steen, manager Wonen bij AlleeWonen vindt het jammer dat de plannen voor de flats en het gezondheidscentrum niet meer kunnen worden uitgevoerd: “Er zijn echter legio mogelijkheden voor de herbestemming. Door potentiële kopers kunnen behalve woningbouw ook andere initiatieven worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld een maatschappelijke- of sportieve invulling. Ook wonen/zorg of kantoren behoren tot de mogelijkheden.”

Gemeentelijk monument

Aspirant-kopers dienen er wel rekening mee te houden dat de kerk een gemeentelijk monument is. "Hier moet rekening mee worden gehouden bij de herbestemming. Met het oog op de toekomst is de gemeente bereid het bestemmingsplan aan te passen. Kortom we zijn op zoek naar een koper die een eigentijdse kijk heeft op cultureel/religieus erfgoed en hieraan een bestemming geeft die een aanwinst is voor Roosendaal. De Fatimakerk is en blijft een symbool voor de wijk", legt Van der Steen uit. De verkoop van de gebouwen gebruikt AlleeWonen om betaalbare huurwoningen te bouwen.

Fatimahuis

Het Fatimahuis is momenteel nog in gebruik als buurthuis. Ongeveer 25 verenigingen zijn in het wijkcentrum actief. Van AlleeWonen mochten deze clubs het buurthuis blijven gebruiken, zodat er geen leegstand ontstond.

Het wijkcentrum draait geheel op vrijwilligers en krijgt geen subsidie. De gebruikers van het Fatimahuis moesten het buurthuis eerder in januari verlaten, maar kregen uitstel tot de zomer.

Op deze manier konden zij een andere plek vinden.

Wie interesse heeft in de koop van de Fatimakerk, de pastorie en het Fatimahuis kunnen zich wenden tot fatimakerk@alleewonen.nl.