Plek voor 200 arbeidsmigranten in hostel aan Gastelseweg

Hierbij krijgt hij steun van wethouder Toine Theunis van Wonen. Op het perceel aan de Gastelseweg staat nu nog een woning. Dit huis wordt gesloopt en maakt plaats voor een gebouw van vier verdiepingen. "We kunnen op dit moment de vergunning gaan indienen en schetsen gaan maken", kondigt Etik aan.

Volgens wethouder Theunis is er van permanente bewoning geen sprake. De arbeidsmigranten komen in de meeste gevallen tijdelijk naar Nederland om hier te werken en verblijven dan bijvoorbeeld voor een half jaar aan de Gastelseweg. "We zien ook dat mensen die wel willen blijven uiteindelijk doorstromen naar een reguliere woning", valt Etik hem bij.

Eigen kamer

De arbeidsmigranten delen aan de Gastelseweg met vier personen een woning. Daarbij beschikken zij over een eigen kamer, maar delen zij de keuken, de douche en het toilet. "Ze hebben hun eigen privacy en de woningen beschikken over een eigen voordeur", vertelt Etik.

Volgens hem vinden de buitenlandse medewerkers privacy erg belangrijk. Het gros van de mensen die werkt via Atik zou erg erg tevreden zijn: "We zien dan ook bijna geen verloop." Zestig procent van de arbeidsmigranten die via Atik Uitzendbureau werken komen uit Hongarije. De rest is afkomstig uit Polen, Roemenië, Slowakije en Litouwen.

De locatie waar het hostel komt, ligt tussen industrieterreinen Borchwerf I en Borchwerf II. De plek bevindt zich vlak bij de distributiecentra van Primark en Lidl. Volgens Theunis is er geen sprake van het wegstoppen van arbeidsmigranten op industrieterreinen: "Het gaat hier meer om wonen in een soort van logies-sfeer."

Hij is blij met de stap die Atix zet in de huisvesting van deze doelgroep. Eerder werkte de gemeente mee aan de komst van studio’s vanuit uitzendbureau Pollux voor buitenlandse medewerkers op het terrein van Parkhotel Zonneland aan de Oude Turfvaartsetraat in Nispen.

"Het is heel belangrijk dat er voor deze mensen ook goed onderdak is. Eigenlijk hebben we nog zo’n initiatief nodig. Als gemeente hebben we een regionale taakstelling voor het huisvesten van arbeidsmigranten en mogelijk moet die verder worden opgehoogd", blikt Theunis alvast vooruit. Hierover wil hij het overleg aangaan met andere gemeenten.

Overlast beperken

De komst van grote distributiebedrijven als Lidl en Primark trekt ook arbeidsmigranten aan. Er is in Nederland een groot tekort aan technische medewerkers, terwijl Hongarije die veel heeft. Etik vindt het belangrijk om het werken voor zijn medewerkers zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daar wil hij aan bijdragen met goede huisvesting. Het is voor hem de eerste keer dat hij zo’n grootschalig wooncomplex gaat realiseren. Hij probeert eventuele overlast voor omwonenden aan de Gastelseweg zo goed mogelijk te beperken. Zij worden geïnformeerd over de plannen.

Ook komt er bij het complex een beheerder die de gehele week aanwezig is. Aan het pand aan de Bergrand 230 verandert voorlopig niets. Wel worden er ruimtes te huur aangeboden. Volgens wethouder Theunis liggen er wel kansen voor zorgpartijen om zich aan de Bergrand te vestigen.